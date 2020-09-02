Украина В Киеве протестуют евробляхеры, требуют снизить растаможку до 30% от цены авто

2020-09-02 12:16 171

Сегодня в правительственном квартале Киева митингуют учасники ОО "АвтоЕвроСилы". Они требуют смягчить условия растаможки автомобилей.

"Несколько сотен автомобилистов требуют от депутатов принять ряд законопроектов, которые смягчают условия легализации автомобилей на иностранной регистрации и упрощают таможенное оформление", - сообщают СМИ.

Председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что его команда написала уже 10 законопроектов.

"На сегодняшний день в ВР есть крайний законопроект, который сегодня регламентирует европейскую стратегии. Мы ее начинали разрабатывать в Министерстве инфраструктуры, уже шли в комитет. Беспрецедентным случаем сегодня является, что 19 членов Комитета налоговой и таможенной политики являются соавторами этого закона, они поставили свои подписи, и снова что-то произошло. Мы видим, что этот процесс затягивается настолько нелепо, что мы не понимаем, что происходит", - сказал Олег Ярошевич.

Ярошевич считает, что в Украине есть около 1,5 млн нерастаможенных автомобилей, хотя по данным Таможенной службы Украины их 750 тыс.

"Это действительно огромное количество. Если в бюджет Украины сейчас придет 40 млрд грн, которые можно будет использовать на какие-то дела, необходимые для Украины ... Мы понимаем, что почти все они стоят на площадках и ожидают. На сегодняшний день, чтобы растаможить авто нужно заплатить 300% от его стоимости. Такой цены нет нигде в мире", - сказал Олег Ярошевич.

Протестующие требуют уменьшить стоимость растаможки до 30% от стоимости автомобиля. Они утверждают, что будут бороться за люстрацию нардепов, если с их стороны не будет никаких действий.

"PavlovskyNEWS" сообщает, что участники митинга перекрыли все подъезды, за которые нардепы могут попасть в Верховную Раду. Они стучат палками и ждут депутатов.

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