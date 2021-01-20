Украина До 90% штрафов можно отменить: «евробляхерам» открыли глаза

2021-01-20 21:00 70

Перевозчикам авто могут впаять немыслимые штрафы. Об этом рассказал эксперт в сфере банковской деятельности, общественный деятель Михаил Стрельников.

По словам нашего собеседника, с каждым штрафом, конечно, надо разбираться. Сказать, насколько они обоснованы — в рамках закона они обоснованы. Но насколько соблюдается этот закон при оформлении?

«То есть у нас сам штраф, когда его оформляют наши многомудрые работники полиции, может очень сильно отличаться от тех реалий, которые прописаны в законе. Поэтому его можно оспорить, его можно отменить в судебном порядке. Но благодаря неполной образованности юридической нашей полиции можно до 90% штрафов в судах отменить. Но если их наложили в полном соответствии с законом, что у нас крайне редко, в полном соответствии с процессом, то тогда буде сложнее», - разъяснил общественник.

Что же касается бытующей версии о том, что вообще «евробляхера» просто не реально оштрафовать, так как он может бросить машину, то на этот счет наш собеседник отмечает следующее: «Бросит или не бросит машину — это уже не так важно, его же штрафуют не с целью забрать машину, а его штрафуют как гражданина с последующей передачей в исполнительные органы. То есть этот штраф привязан не к автомобилю, а к человеку, поэтому либо ты его оспариваешь в суде, либо потом тебе все равно придется платить».

Ну а по поводу заявления полиции о том, что они будут брать данные о человеке из общей базы, в которой нет и половины «евробляхеров», Михаил Стрельников добавляет: «Машины все равно пересекали таможню под кем-то, как их называли в просторечии — то ли верблюды, то ли лошади. То есть машина не переезжала таможню сама, она переезжала с кем-то. И вот на этого человека могут быть начислены все эти штрафы».

«То, что он передал третьим лицам, это он уже будет сообщать. Если он соответствующим образом передал третьему лицу, то тогда уже будет с третьего лица ответственность, либо на него все эти штрафы повесят. Если они пойдут таким путем — не тем, кто находится сейчас за рулем, а тем, кто пересекал границу, то там, конечно, будут космические штрафы, потому что люди, которые занимались долгое время перевозом, на них висит очень много автомобилей», - резюмировал наш собеседник эксперт в сфере банковской деятельности Михаил Стрельников.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире