Украина Монобольшинство поддержало новые поблажки для "евробляхеров"

2019-12-05 22:00 63

 

Монобольшинство Верховной Рады поддержало отсрочку штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

Законопроект №2288 в первом чтении поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах, свидетельствует официальный сайт парламента.

Документ предусматривает, что владельцев "евроблях" не будут штрафовать до 170 тыс. гривен за такие нарушения, как опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на иностранной регистрации.

Парламентарии также согласились сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

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