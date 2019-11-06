Украина Украинцы массово легализуют авто на евробляхах - регистрирует по тысяче машин в день

2019-11-07 08:11 156

Украинцы в октябре этого года зарегистрировали 27 тысяч подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. 

"Это максимальный результат, за исключением первых трех месяцев года, когда по льготным ставкам активно легализуются "евробляхеры". По сравнению с прошлогодним октябрем регистрации импортируемого легкового секонд-хенда увеличились в 2,3 раза", -  сообщает "Укравтопром".

Больше всего среди зарегистрированных автомобилей Volkswagen. В течение октября украинские "бляхи" получили 4,4 тыс. таких машин. Второй по популярности была Skoda, в активе которой 2,4 тыс. украинских регистрационных номеров.

Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 тыс. старых легковых автомобилей, ввезенных из-за границы – это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

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