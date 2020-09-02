Украина Курт Волкер стал руководителем компании по аренде ж/д вагонов в Украине

2020-09-02 15:14 252

В наблюдательный совет компании по аренде железнодорожных вагонов BGS Rail в Украине вошел бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление группы компаний Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail.

"Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке", - говорится в заявлении Avia Solutions.

Напомним, Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

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