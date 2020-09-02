Украина Рада приняла за основу законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат

2020-09-02 18:00 39

 

Верховная Рада Украины, открывшая вчера четвертую сессию ІХ созыва, приняла в первом чтении законопроект № 3623, который касается учета трудовой деятельности работников в электронной форме. За документ отдали голоса 283 народных избранников.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Проект закона предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронный учет в течение пяти лет. За этот срок в Государственный реестр застрахованных лиц должны перенести сведения из привычных трудовых книжек. Все это время можно будет использовать как книжку, так и электронную форму.

Кроме того, законопроект предлагает следующие правила:

  • внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов (трудовой книжки, справок и т.п.) работником и работодателем с обязательным наложением электронной подписи;
  • обязательную выдачу работодателем после внесения сведений о трудовой деятельности работника в Госреестр оригинала бумажной трудовой книжки под роспись;
  • обязательное внесение работодателем по требованию работника в бумажную трудовую книжку записей о приеме на работу, переводе и увольнении;
  • появление возможности автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением права отсрочки выхода на пенсию. При переносе назначения пенсии и продолжении трудовой деятельности размер пенсии должен повышаться на 0,5-0,75%.

При автоматическом назначении пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программы Государственного реестра наиболее выгодного варианта для начисления пенсии, включая дату такого назначения.

Согласно проекту, если в электронной системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их предоставления.

Наконец, проект закона предлагает использовать информацию из реестра застрахованных лиц для подтверждения:

  • основного места работы;
  • права наследства на земельную долю члена коллективного или иного сельскохозяйственного предприятия;
  • периодов обучения лиц в учреждениях высшего образования, а также полученного ими образования, приобретенного стажа;
  • прохождения стажировки студентами и учащимися высших и профессионально-технических учебных заведений;
  • принесения присяги государственного служащего, прокурора, должностного лица местного самоуправления;
  • присвоения, изменения и лишения ранга государственного служащего;
  • присвоения, изменения или лишения дипломатического ранга дипломатического служащего;
  • информации о трудовой деятельности кандидатов на должности членов правительства, члена Счетной палаты, члена Высшего совета правосудия, прокуроров, директора Украинского института книги;
  • выдачи, продления и учета листков нетрудоспособности и тому подобного.

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