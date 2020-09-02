Украина С 1 октября в Украине больше нельзя будет расплатиться 25-копеечными монетами

2020-09-02 18:30 258

 

С 1 октября 2020 года в Украине перестают быть платежным средством монеты номиналом 25 копеек. Также больше нельзя будет расплатиться старыми банкнотами образцов до 2003 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, с 1 октября монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изыматься из обращения. При этом сдавать в банки и обменивать их на другие банкноты и монеты можно будет на протяжении еще трех лет.

Кроме того, НБУ будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты номиналом 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

В Нацбанке объясняют необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек в том числе тем, что они не размениваются, поскольку НБУ уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

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