Украина Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин

2020-09-03 17:30 159

Верховная Рада приняла закон, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся угонов транспортных средств. Документ ужесточает ответственность за этот вид преступлений.

Как свидетельствуют данные на парламентском сайте, за законопроект №3301 во втором чтении проголосовали 309 депутатов.

Принятый документ вносит изменения в статью 290 Уголовного кодекса. Теперь в соответствии с ними за незаконное изменение, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера угнанного транспортного средства, его продажу, разукомплектование или переоборудование будут взимать штраф от 17 до 20,4 тысяч гривен (1 000-1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Другой вариант наказания - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее штрафы за перечисленные преступления составляли 2500-4200 гривен.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Также законопроект в статье 289 Уголовного кодекса меняет слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах".

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