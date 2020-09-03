Украина Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин

2020-09-03 17:30 159

 

Верховная Рада приняла закон, который вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины, касающиеся угонов транспортных средств. Документ ужесточает ответственность за этот вид преступлений.

Как свидетельствуют данные на парламентском сайте, за законопроект №3301 во втором чтении проголосовали 309 депутатов.

Принятый документ вносит изменения в статью 290 Уголовного кодекса. Теперь в соответствии с ними за незаконное изменение, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера угнанного транспортного средства, его продажу, разукомплектование или переоборудование будут взимать штраф от 17 до 20,4 тысяч гривен (1 000-1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан). Другой вариант наказания - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее штрафы за перечисленные преступления составляли 2500-4200 гривен.

Те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, наказываются лишением свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Также законопроект в статье 289 Уголовного кодекса меняет слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Налоговую милицию заменит Бюро экономбезопасности - принят законопроект

2020-09-03 13:42 303

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заседание Верховной Рады девятого созыва - ОНЛАЙН

2020-09-03 10:12 444

Рада приняла за основу законопроект о переводе трудовых книжек в электронный формат

2020-09-02 18:00 828

В Киеве протестуют евробляхеры, требуют снизить растаможку до 30% от цены авто

2020-09-02 12:16 984

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы

2020-09-03 19:00 21

Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь

2020-09-03 18:00 138

Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин

2020-09-03 17:30 159

При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный

2020-09-03 16:30 204
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы 2020-09-03 19:00 21
Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь 2020-09-03 18:00 138
Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин 2020-09-03 17:30 159
При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный 2020-09-03 16:30 204

Лента

19:00 Украинцев из городского транспорта решили пересадить на такси и электробусы
18:30 Доллар слегка дорожает, а евро заметно дешевеет в обменниках и на черном рынке
18:00 Синоптик рассказала, в каких регионах завтра задержится жара, а где пойдет дождь
17:30 Рада одобрила повышение штрафов за угон авто и изменение номеров машин
17:00 Германия ждет реакции России на отравление Навального - Меркель
16:30 При ликвидации пожара в Луганской области погиб военный
15:46 Власти Грузии значительно усложнили выезд своих граждан в страны ЕС
фото 15:14 Битва за Киев: Порошенко уже готовится 12 раундам "дебатов" против Виталия Кличко
14:43 Институт Роберта Коха дал ответ на ключевой вопрос о коронавирусе
14:15 В Польше почти на треть сократили обязательный карантин из-за коронавируса