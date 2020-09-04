Украина Сутки на Донбассе прошли в огне, но без нарушений режима тишины

2020-09-04 12:16 216

За минувшие сутки подразделения сепаратистов ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Наши военные продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

Также в штабе сообщили, что продолжается ликвидация пожаров в Донецкой и Луганской областях.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины вместе с пожарными ДСНС участвуют в тушении огня вблизи населенных пунктов Валуйское, Станица Луганская, Лопаскино, Лобачево, Попасная, Новоалександровка, Трехизбенка. К тушению пожаров привлечено необходимое количество личного состава и техники", – отметили в штабе ООС.

Пожары уже ликвидированы в населенных пунктах Красногоровка, Зайцево, Елизаветовка, Золотое-3 и Каменка.

Также, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За сутки они отремонтировали 17 домов.

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