Мир Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии

2020-09-05 09:30 282

 

Во время исследований в лаборатории Бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Charite, где после отравления проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, в образцах его кожи, крови и мочи обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, о результатах анализов было сообщено на закрытой встрече с членами Бундестага, их озвучил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

Отмечается, что следы отравляющего вещества в перечисленных образцах были минимальны. Вместе с тем, яд был найден и на бутылке, которая была у Навального с собой и которую передали врачам Charite. По предварительной информации, он пил из нее уже после отравления.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

скандал Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой"

2020-09-05 12:00 93

Клиника Шарите сообщила о состоянии доставленного из РФ Навального

2020-08-24 20:30 1431

Администрация Трампа планирует договориться с РФ и надавить на Китай

2020-08-24 09:11 1785

Немецкие медики о состоянии здоровья Навального: "Сейчас идет широкая медицинская диагностика"

2020-08-23 13:30 2880

Еще новости в разделе "Мир"

скандал Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой"

2020-09-05 12:00 93

Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии

2020-09-05 09:30 282

Звезда Голливуда Дуэйн Джонсон с женой перенес коронавирус в тяжелой форме

2020-09-04 15:28 744

В оккупированном Крыму пересохли пять основных рек, наполняющих водохранилища

2020-09-04 08:27 711
Все статьи раздела "Мир"

Мир

скандал Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой" 2020-09-05 12:00 93
Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии 2020-09-05 09:30 282
Звезда Голливуда Дуэйн Джонсон с женой перенес коронавирус в тяжелой форме 2020-09-04 15:28 744
В оккупированном Крыму пересохли пять основных рек, наполняющих водохранилища 2020-09-04 08:27 711

Лента

скандал 12:00 Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой"
11:30 Возраст выхода на пенсию хотят увеличить: к чему нужно готовиться украинцам, «надбавка за каждые...»
11:00 Появилась вакансия, где надо спать на работе девять часов в день
10:30 Филарет заразился коронавирусом
10:00 Минфин рассказал о сценариях с кредитом МВФ
09:30 Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии
22:12 Обрушение Apple: Одна из крупнейших компаний США рекордно подешевела
ПОЛНЫЙ СПИСОК 21:36 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ В РАЗНЫХ ЗОНАХ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ
видео 20:33 Названа точная дата выхода второго сезона сериала Мандалорец
19:34 Украинских школьников и учителей хотят обязать страховаться от коронавируса