Мир Яд нашли в крови, моче и на коже Навального: данные военной лаборатории Германии

2020-09-05 09:30 282

Во время исследований в лаборатории Бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Charite, где после отравления проходит лечение российский оппозиционер Алексей Навальный, в образцах его кожи, крови и мочи обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, о результатах анализов было сообщено на закрытой встрече с членами Бундестага, их озвучил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

Отмечается, что следы отравляющего вещества в перечисленных образцах были минимальны. Вместе с тем, яд был найден и на бутылке, которая была у Навального с собой и которую передали врачам Charite. По предварительной информации, он пил из нее уже после отравления.

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