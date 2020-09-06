Спорт Испания — Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

2020-09-06 15:00 348

 

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру национальных сборных.

Украина сойдется в гостевом противостоянии с Испанией в поединке второго тура Лиги наций. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Луиса Энрике на успех гораздо более высокими.

Так, на потенциальную победу Испании коэффициент составляет 1,50, а вероятность успеха Украины оценивается показателем 7,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Украина не проиграет и ТБ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,80.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

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Спорт

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