Повышение налогов и зарплат: что ожидает украинцев в сентябре

Жителей Украины ждут нововведения в экономической, политической и социальной сферах. Давайте разберемся, какие именно изменения вступят в силу уже в сентябре этого года.

Зарплата и пенсия

Уже в сентябре минимальная зарплата станет больше и составит до 5000 гривен вместо 4723 гривен, как было раньше.

Таким образом, возрастет и пенсия украинцев. Повышение коснется 1,5 миллиона человек. Так, пенсионеры, достигшие 65 лет, будут получать не меньше 40% от минимальной зарплаты.

Отметим, повышение минималки коснется только тех работников бюджетных организаций, которые получали минимальную зарплату.

Налоги

В сентябре вместе с зарплатами поднимут и налоги. Ранее сумма налога составляла 1960 гривен, теперь же сумма налога поднимется до 2075 гривен.

Штраф за неоплаченный налог на недвижимость

До 1 сентября нужно оплатить налог на недвижимость, площадь которой превышает 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов. Сейчас идут оплата за прошлый, 2019 год. Это 1,5% за каждый кв/м сверх нормы от минимальной зарплаты.

Суммы налога - 62,5 грн за "лишний" квадрат. Для оплаты налога у украинцев есть 60 дней, после этого срока будет начислена пеня. Так, если выплата налога просрочена на 30 дней, то помимо самого налога придется заплатить еще 10% штрафа, а если срок не уплачен более чем 30 дней, сумма штрафа составит уже 20%.

Валюта

Осенью в Украине начнется девальвация валюты. Эксперты уже прогнозируют подъем курса доллара до 28 гривен.

Тем не менее, по их мнению, ситуация зависит от Нацбанка. Так, если печатать гривну, начнут уже сейчас, то девальвация и инфляция не заставят себя ждать.

Рост цен

Вместе с валютой, в стране поднимутся и цены на продукты. Уже в сентябре прогнозируют увеличение скорости роста цен на 2,2%.

Подорожание коснется и газа, бензина, отопления, горячей воды, электроэнергии.

Аренда квартир

Уже по традиции, с приходом осени растут и цены на аренду квартир. По прогнозам экспертов, сентябрь в 2020 году не станет исключением. Однако значительного повышения цен ожидать не стоит, оно составит примерно 10% и будет вызвано повышением конкурентоспособности на рынке.

Первые заморозки

Синоптики отмечают, что в среднем в сентябре температура воздуха в Украине составляет от +12 до +19 градусов, а в горах – от +8 до +13.

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