Мир Меркель изменила позицию по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

2020-09-07 20:30 246

 

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать введение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" из-за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, информирует Bloomberg.

Меркель поддержала позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса и включила завершение строительства "Северного потока-2" в повестку рассмотрения ситуации с отравлением Навального.

"Канцлер также придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала", — сказал Зайберт.

Меркель изменила свою первоначальную позицию, поскольку ранее она заявляла, что строительство российского газопровода должно быть закончено и его не стоит связывать с ситуацией с Навальным.

Маас заявил, что, если Россия не займется расследованием дела по отравлению, это будет свидетельствовать о ее причастности к преступлению. Он отметил, что санкции должны быть максимально адресными.

Напомним, ранее мы писали, что Алексея Навального отравили ядом "Новичок". Частицы отравляющего вещества выявили в образцах крови, мочи и кожи российского оппозиционера, а также на бутылке, находящейся у него во время поездки.

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