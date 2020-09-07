Меркель изменила позицию по "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать введение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" из-за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального.
Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, информирует Bloomberg.
Меркель поддержала позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса и включила завершение строительства "Северного потока-2" в повестку рассмотрения ситуации с отравлением Навального.
"Канцлер также придерживается мнения, что неправильно исключать что-либо с самого начала", — сказал Зайберт.
Меркель изменила свою первоначальную позицию, поскольку ранее она заявляла, что строительство российского газопровода должно быть закончено и его не стоит связывать с ситуацией с Навальным.
Маас заявил, что, если Россия не займется расследованием дела по отравлению, это будет свидетельствовать о ее причастности к преступлению. Он отметил, что санкции должны быть максимально адресными.
Напомним, ранее мы писали, что Алексея Навального отравили ядом "Новичок". Частицы отравляющего вещества выявили в образцах крови, мочи и кожи российского оппозиционера, а также на бутылке, находящейся у него во время поездки.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире