Украина В Украине появятся "фантомные патрули": к чему готовиться водителям

2020-09-08 20:00 438

 

В Украине наряду с системой автоматической фиксации ПДД внедряют новые средства для выявления нарушителей, так называемые "фантомные патрули".

Об этом на брифинге 8 сентября заявило руководство МВД.

"Фантомные патрули" представляют собой системы фиксации в неавтоматическом режиме.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов", - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошыцкий.

Ожидается, что до конца года на дорогах появится 4 тестовые программы, а в ближайшие несколько лет появятся 300 патрульных авто, оборудованных такими системами.

Система контроля скорости в Украине будет состоять из трех частей:

- стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности;

- камеры, которые устанавливают в полицейские авто;

- камеры типа TruCam.

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