Украина Кабмин утвердил повышение зарплат педагогов, но возникли трудности с реализацией

2020-09-08 20:30 399

Для реализации постановления правительства о повышении зарплат педагогам в 2021 году необходимо 50 млрд грн, сообщили в Министерстве образования во вторник, 8 сентября.

В июле Кабмин принял постановление о постепенном повышении оплаты труда педагогов до 2023 года. Но из-за отсутствия средств на постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

"По предварительным расчетам специалистов МОН, его введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн). Министерство образования и науки крайне заинтересовано во введении в действие именно этого постановления, поскольку им выполняются не только нормы законодательства, но и повышаются социальные стандарты и гарантии государства, направленные на повышение уровня жизни педагогов", - говорится в сообщении.

В Минобразования подчеркивают, что этот вопрос требует немедленного решения данного вопроса.

"Позицию Министерства образования и науки по скорейшему введению в действие постановления Кабинета министров Украины № 822 поддержали и члены Комитета, предложив со своей стороны обратиться к правительству Украины с предложением предусмотреть в Государственном бюджете Украины на 2021 год соответствующие средства на ее реализацию", - отмечается в сообщении.

Отметим, накануне в профсоюзе работников образования и науки Украины заявили, что Минобразования разработало концепцию реформирования оплаты труда педагогов, выполнение которой приведет к сокращению их зарплат.

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