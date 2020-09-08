Мир Михаила Ефремова довели до слез окончательным приговором

2020-09-08 21:00 453

 

Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, признан виновным судом.

Известно, что прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы, но защита просила смягчить наказание и не заключать актера в тюрьму. На протяжении судебного процесса артист отрицал свою вину в гибели Сергея Захарова, но на последнем заседании сознался в содеянном.

В итоге суд дал Ефремову 8 лет тюрьмы и обязал его выплатить компенсацию 800 тысяч рублей родственникам погибшего.

"Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказала судья Елена Абрамова.

При этом, суд не стал лишать актера государственных наград.

После оглашения приговора, Ефремов почувствовал себя плохо в здании суда.

"11 лет - это очень кровожадно. Это смертный приговор", - сказал сам Ефремов.

Кстати, поддержать актера под зданием суда пришло много фанатов. Среди них был даже “черный маг”, который колдовал над фотографиями Ефремова и защищавшего его адвоката Добровинского.

Напомним, что ДТП в центре Москвы произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с небольшим фургоном. Водителя зажало в машине и он скончался в больнице от полученных ран.

Очевидцы утверждают, что за рулем машины был сам Ефремов. Его видели на месте аварии в неадекватном состоянии. Анализы показали в его крови не менее двух промилле алкоголя, а также следы тяжелых наркотиков.

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