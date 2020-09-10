Мир Власти Грузии уверяют, что будут хорошо кормить Саакашвили в тюрьме

2020-09-10 12:14 105

Вице-премьер Грузии, министр юстиции Теа Цулукиани заявляет, что, если бывший президент Михаил Саакашвили прибудет в Грузию, он будет задержан на границе. Об этом она заявила во время интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".

По ее словам бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в грузинской тюрьме будет обеспечен наилучшим питанием, как все и прочие заключенные страны.

"Сегодняшняя грузинская тюрьма управляется по самым высоким международным стандартам. У него будет лучшая еда. В ноябре было запрещено даже использовать замороженное мясо, и мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами и разработали несколько типов меню", - пояснила министр.

Она подчеркнула, что в грузинской пенитенциарной системе все осужденные получают равные условия, вне зависимости от того, кто они.

Глава Минюста Грузии заявила, что Саакашвили не сможет вызвать волнения в стране, вне зависимости от того, находится он на свободе или в тюрьме, поскольку действующая политическая власть в государстве достаточно сильна.

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