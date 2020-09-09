Украина В Украине стартует осенний призыв 2020: кого и как будут забирать в армию

2020-09-09 18:30 90

 

С 1 октября 2020 года в Украине стартует осенний призыв на службу в армию. Он закончится 31 декабря. Отмечается, что коронавирус не станет помехой для службы молодых людей в рядах украинской армии.

Призыву подлежат парни от 18-27 лет, которые не имеют оснований для отсрочки или освобождения от армии (получение образования, состояние здоровья и прочее).

Для тех, у кого нет образования, срок службы составит 18 месяцев. Те юноши, которые имеют степень бакалавра или магистра, проведут в армии 12 месяцев.

Кстати, в Генеральном штабе анонсировали сокращения призывников и улучшение контрактной армии.

По последней информации, с начала 2020 года к армии присоединились 25 тысяч контрактников (из них более две тысячи офицеров).

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре — декабре этого года", — заявили в Генштабе.

Военнослужащие срочной службы не привлекаются к участию в операции Объединенных сил на Донбассе.

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