Украина фото Затонувший год назад танкер Delfi убрали с одесского пляжа Дельфин

2020-09-10 09:10 405

Танкер Delfi забрали с территории одесского пляжа Дельфин. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", - написал Криклий.

Он также опубликовал рассветное фото с пляжа, на котором уже не было танкера.

Напомним, Delfi затонул у побережья Одессы в 2019 году, после того как его сорвало с якоря во время сильного шторма. Поднять танкер пытались много раз, но успеха все прошлые попытки не принесли - все время рвались стальные тросы. Тем временем, из танкера периодически продолжало вытекать топливо.

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