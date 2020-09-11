Украина За год на одесском пляже танкер Delfi нанес убытков почти на полмиллиона

2020-09-11 10:11 174

Глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный заявил, что окончательная сумма от утечки вредных веществ с затонувшего в Одессе танкера Delfi составляет 16,3 тысячи долларов.  

"По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ГЭИ в Одесской области, выявлено превышение нормируемых значений предельной допустимой концентрации по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатели 10 сентября составляет 0,09 мг/куб. дм. Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тыс. долларов (около 453 тыс. грн). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена", - заявил Малеванный на своей странице в Facebook. 

Также он добавил, что сумма не очень большая из-за методики расчета убытков.

"У многих сейчас возникнет вопрос, почему сумма убытков такая невысокая? Потому что сегодня убытки за сброс всех загрязняющих веществ в водные объекты рассчитываются по одинаковой методике. Убытки за попадание одинакового количества нефтепродуктов и пальмового масла в водоем одинаковые. Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло", - пояснил чиновник.

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