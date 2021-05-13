Украина Пролежавший почти год на пляже Одессы танкер Delfi конфискован и стал госсобственностью

2021-05-13 14:23

Хозяйственный суд Одесской области полностью удовлетворил исковые требования Кабмина к компании Mister Drake PC и признал за государством право собственности на танкер-бункеровщик Delfi.

«Исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, суд полностью удовлетворил исковые требования и признал за государством Украина право собственности на танкер-бункеровщик Delfi», — сообщает пресс-служба суда в Facebook..

Напомним, 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря 60-метровый танкер Delfi под флагом Молдовы, который находился в акватории порта Южный. Судно село на мель недалеко от одесского берега (пляж Дельфин). Команда отказалась от эвакуации, однако после того, как судно перевернулось, это пришлось сделать с помощью водолазов. Двум морякам из–за сильного переохлаждения понадобилась госпитализация.

Из Delfi вытекли нефтепродукты. В первые часы сделать с этим ничего не могли из–за шторма. В последствии из корпуса танкера, который был сильно поврежден, несколько раз фиксировали утечку нефтепродуктов. Ущерб окружающей среде, нанесённый в результате утечек составил десятки тысяч долларов. По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, летом концентрация нефтепродуктов у пляжа Дельфин превышала норму в 16 раз. Купаться в море в районе места аварии было запрещено.

Спустя 8 месяцев после катастрофы судовладелец начал операцию по подъёму аварийного танкера Delfi. Буксиры двух частных компаний пытались выкренить корпус полузатопленного судна и поставить его на ровный киль. Однако из–за просчётов подрядчика попытка оказалась неудачной: не хватило тягового усилия, оборвался кормовой трос, лопнул один понтон. Судовладелец приостановил операцию.

По ряду причин, в том числе и технических, Delfi сняли с мели только 10 сентября 2020-го. С помощью плавкрана и вывели из зоны каменной гряды и транспортировали в Ильичёвск на хранение до решения суда.