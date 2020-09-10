Мир ПАСЕ начинает масштабное расследование преступлений режима Лукашенко

2020-09-10 11:12 204

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Там также сообщили, что создают международный следственный орган, который займется сбором и освещением доказательств правонарушений в республике.

"Комитет по правовым вопросам и правам человека солидарен с отважным народом Беларуси, который борется за свои права и достоинство. Сотни тысяч людей мирно бросили вызов официальным предупреждением и угрозам мести. Есть многочисленные достоверные сообщения о массовых, серьезных нарушениях права на свободные и справедливые выборы, права на свободу слова и собраний, права на свободу, а также об актах пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с мирными демонстрантами", - указано в заявлении комитета ПАСЕ.

Ранее Комитет ПАСЕ отказался признать результаты последних президентских выборов, требуя, чтобы они были проведены по принципу справедливости и на транспарентной основе под наблюдением международных наблюдателей.

"Для того чтобы послать четкий сигнал всем сотрудникам сил безопасности о том, что серьезные нарушения прав человека не останутся безнаказанными, Совет Европы в сотрудничестве с другими международными органами должна в срочном порядке создать международный следственный орган для сбора информации и сбора доказательств преступлений в сфере прав человека, совершенных в Беларуси", - говорится в сообщении.

В ПАСЕ сообщили, что результаты расследований будут опубликованы и доведены до сведения всех национальных или международных правоохранительных органов.

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