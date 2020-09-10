Украина В СНБО заявили, что готовят сразу пять вариантов деоккупации Донбасса

2020-09-10 11:40 159

Совет нацбезопасности и обороны рассматривает пять вариантов деоккупации ОРДЛО, из которых задействован пока первый.

"Сейчас в работе первый вариант - политико-дипломатический путь решения ситуации. Это когда работают дипломаты, политики. Мы предпринимаем попытку договориться с Россией, чтобы они ушли из нашего дома", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в случае неудачи Украина получит полное право перейти к другим вариантам. Также глава ведомства прокомментировал заявления о ситуации на востоке Украины главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина.

"И Кравчук, и Фокин, которые назначены в ТКГ, имеют свое собственное мнение по тем или иным вопросам. У них есть определенный опыт. Но надо понимать, что это их позиция как человека, как гражданина", - заявил Данилов и добавил, что по многим вопросам их позиция – это не позиция Украины.

Напомним, ранее Фокин заявил, что особый статус можно предоставить всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированным районам, и амнистировать всех участников боевых действий.

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