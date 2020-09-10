Мир Навального отравили более опасным ядом, чем "Новичок" - что спасло оппозиционера

2020-09-10 14:43 300

Как сообщает Deutsche Welle, оппозиционера Алексея Навального отравили новой усовершенствованной версией химического вещества группы "Новичок". Он мог умереть еще на борту самолета по пути в Москву.

Официального подтверждения информации пока нет, но известно, что этот яд ранее не был известен экспертам и является более смертоносным, чем вещества группы "Новичок".

Следы данного вещества были найдены на руках Навального и на горлышке бутылки с водой, из которой он пил.

Навальный выжил лишь благодаря экстренным действиям, посадке самолета в Омске и врачам, которые сразу укололи Навальному атропин. В Германии считают, что отравить оппозиционера могли лишь российские спецслужбы. Для создания такого яда необходима специальная лаборатория.

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