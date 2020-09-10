Украина Инспекцию позиций ВСУ на Донбассе отменили - стала известна реальная причина

2020-09-10 15:14 477

Инспекцию позиций Вооруженных сил Украины возле населенного пункта Шумы на Донбассе, которая должна была состоятся сегодня, отменили.

В Офисе президента Украины в срыве инспекции обвинили боевиков.

"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", - сказал источник в Офисе президента, передает "РБК-Украина".

По его словам, есть данные о том, что оккупанты сами нарушают условия перемирия и обустраивают новые укрепления. Поэтому появилось предложение сначала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ, но представители "ДНР/ЛНР" отказались.

Другой собеседник из ОП сообщил "Украинской правде", что инспекция не переносится, но пока что временно отменяется.

"Сейчас Офис президента ищет грамотных юридических решений, чтобы закончить эту войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. Хотя предыдущая власть сделала все, чтобы дорога к миру была сверхсложной", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания УП, в их распоряжение попал документ, в котором указана причина отмены инспекции.

"Совместная проверка отменяется по просьбе украинской стороны, поскольку российская сторона и приглашенные из ОРДО представители выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября, в частности: посещение новых точек; осуществление фото- и видеофиксации; подписание совместного протокола", - говорится в документе.

В украинской делегации считают, что эти требования нарушают договоренности между Украиной, ОБСЕ и боевиками, достигнутые 9 сентября.

Напомним, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились провести совместную инспекцию в районе населенного пункта Шумы на Донбассе с целью недопущения срыва режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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