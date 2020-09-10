Украина Налоговым должникам могут запретить выезд из Украины

2020-09-10 17:30 147

Нардеп от парламентской фракции "Слуга народа" Дарья Володина разработала и зарегистрировала проект закона, который предусматривает введение запрета на выезд за пределы Украины гражданам с задолженностью по уплате сборов и налогов.

Об этом указано на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке отмечается, что право на выезд за рубеж могут временно ограничить при уклонении от исполнения возложенных судом обязательств по уплате алиментов, налогов, ЕСВ, сборов. После погашения задолженности человек снова сможет выехать за пределы Украины.

Автор законопроекта полагает, что принятие законопроекта поспособствует повышению ответственности плательщиков налогов, стимулированию их к своевременному выполнению финансовых обязательств.

Инициативу Володиной рассмотрит профильный комитет Верховной Рады.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на размере налогов повлияет увеличение минимальной заработной платы в Украине, инициированное президентом Владимиром Зеленским.

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