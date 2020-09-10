Украина В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода

2020-09-10 18:00 114

 

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе нарушают достигнутые ранее договоренности о перемирии. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило командование Операции объединенных сил со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Во время наблюдательного полета беспилотный аппарат ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории 7 сентября обнаружил продолжение имеющейся траншеи вблизи поселка Березовское Луганской области.

Далее 8 сентября миссия ОБСЕ зафиксировала пять представителей НВФ с лопатами у одной из их позиций вблизи поселка Раевка Луганской области.

Также во время наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ зафиксировано нарушение линии отвода вооружений для 16 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, 122 мм и 6 буксируемых гаубиц Д-30А Жаба 122 мм вблизи Бугаевки Луганской области.

Неподалеку от Покровки Донецкой области зафиксировано нарушение линии отвода тремя реактивными системами залпового огня БМ-21 Град, 122 мм. Кроме того, на полигоне возле Бугаевки обнаружено 12 танков и три зенитных ракетных комплекса 9К35 Стрела-10.

На полигоне вблизи Тернового, Донецкой области, патруль зафиксировал за пределами выделенных мест хранения четыре танка, на полигоне возле Покровки - три самоходных гаубицы Гвоздика, три буксируемые гаубицы Жаба, 10 танков.

Напомним, 9 сентября на экстренном заседании трехсторонней контактной группы было принято решение о совместной инспекции позиций украинских военных у поселка Шумы под Горловкой.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кравчук прокомментировал консенсус с "ДНР"

2020-09-09 16:30 681

Страны ЕС начали конфликтовать из-за введения 14-дневного карантина для туристов

2020-08-17 09:38 1692

Польша обновила список украинцев, которым можно не проходить обсервацию

2020-08-10 21:00 1356

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения

2020-08-01 10:00 1158

Еще новости в разделе "Украина"

Шмыгаль рассыпался в обещаниях: пенсионеры будут в восторге

2020-09-10 18:30 96

В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода

2020-09-10 18:00 114

Налоговым должникам могут запретить выезд из Украины

2020-09-10 17:30 153

В Украине появились новые дорожные знаки: что нужно знать водителям

2020-09-10 17:00 189
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Шмыгаль рассыпался в обещаниях: пенсионеры будут в восторге 2020-09-10 18:30 96
В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода 2020-09-10 18:00 114
Налоговым должникам могут запретить выезд из Украины 2020-09-10 17:30 153
В Украине появились новые дорожные знаки: что нужно знать водителям 2020-09-10 17:00 189

Лента

видео 19:00 В Умани хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана
18:30 Шмыгаль рассыпался в обещаниях: пенсионеры будут в восторге
18:10 Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC
18:00 В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода
17:30 Налоговым должникам могут запретить выезд из Украины
17:00 В Украине появились новые дорожные знаки: что нужно знать водителям
16:30 Карантин в школах - учителям и директорам грозит тюрьма
15:45 С начала учебного года на самоизоляцию отправлены 145 школьных классов
15:14 Инспекцию позиций ВСУ на Донбассе отменили - стала известна реальная причина
14:43 Навального отравили более опасным ядом, чем "Новичок" - что спасло оппозиционера