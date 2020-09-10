Украина В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода

2020-09-10 18:00 114

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе нарушают достигнутые ранее договоренности о перемирии. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщило командование Операции объединенных сил со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ.

Во время наблюдательного полета беспилотный аппарат ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории 7 сентября обнаружил продолжение имеющейся траншеи вблизи поселка Березовское Луганской области.

Далее 8 сентября миссия ОБСЕ зафиксировала пять представителей НВФ с лопатами у одной из их позиций вблизи поселка Раевка Луганской области.

Также во время наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ зафиксировано нарушение линии отвода вооружений для 16 самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика, 122 мм и 6 буксируемых гаубиц Д-30А Жаба 122 мм вблизи Бугаевки Луганской области.

Неподалеку от Покровки Донецкой области зафиксировано нарушение линии отвода тремя реактивными системами залпового огня БМ-21 Град, 122 мм. Кроме того, на полигоне возле Бугаевки обнаружено 12 танков и три зенитных ракетных комплекса 9К35 Стрела-10.

На полигоне вблизи Тернового, Донецкой области, патруль зафиксировал за пределами выделенных мест хранения четыре танка, на полигоне возле Покровки - три самоходных гаубицы Гвоздика, три буксируемые гаубицы Жаба, 10 танков.

Напомним, 9 сентября на экстренном заседании трехсторонней контактной группы было принято решение о совместной инспекции позиций украинских военных у поселка Шумы под Горловкой.

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