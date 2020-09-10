Украина Переход на электронные трудовые книжки: кому придется побегать за справками

2020-09-10 20:30 276

Переносить данные из трудовых книжек в электронные реестры обяжут отделы кадров

Бумажные трудовые книжки исчезнут из жизни украинцев в ближайшие пять лет. Их заменят электронные. Уже в этом месяце народные депутаты рассмотрят соответствующий законопроект во втором чтении. И если его примут, украинцам больше не будут грозить походы с бумагами в Пенсионный фонд. Уменьшение бумажной мороки обещают и при трудоустройстве.

Светлана Песчаная в молодости почти 14 лет работала ревизором в универмаге в Николаевской области. А после переезда в Киев узнала, что архив на предыдущей работе сгорел. И теперь ей будет очень сложно подтвердить стаж, чтобы получить не заниженную пенсию.

"Это надо искать, наверное, свидетелей, которые будут подтверждать, что я работала в этой организации. И это очень проблематично. Многих может и нет нигде уже – уехали куда-то", – жалуется Светлана.

Чтобы у украинцев в будущем не возникало таких проблем при выходе на пенсию, депутаты взялись вводить электронные трудовые книжки. В них будут вносить всю информацию о работниках и их стаж. Собирать справки и ходить по архивам будет не нужно. При достижении пенсионного возраста все зачислят автоматически.

"Единственное, что если человек хочет использовать свое право выйти на пенсию позже и получать в более поздний срок большую пенсию, то в этом случае нужно будет заявить об этом праве", – отмечает Галина Третьякова, председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Переносить все данные из бумажных трудовых книжек в электронные реестры обяжут отделы кадров всех компаний и предприятий. Работников не будут гонять в пенсионные фонды за справкой для начисления больничных. Онлайн можно будет получить и документы с предыдущего места работы, и о стаже. Впрочем, некоторым категориям населения таки придется ходить по чиновникам.

"Люди, которые работают не по найму, люди, которые работают на маленьких предприятиях, где нет отдела кадров, работающие без оформления трудовых отношений, люди, которые вообще когда-то работали, но давно уже не работают и у них там трудовая книжка где-то может лежит, им это никак не поможет", – объясняет Лидия Ткаченко, ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований имени Птухи.

Лично обращаться в пенсионные фонды придется и тем, кто хочет, чтобы ему не учитывали определенные годы с низкой зарплатой – объясняет Виктор Колбун, экс-заместитель председателя Пенсионного фонда:

"Человек из своего общего трудового стажа, из периода, за который учитывается заработная плата, может не включать любые плохие 5 лет подряд".

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