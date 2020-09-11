Украина Сепаратисты мощно обстреляли местность, где была запланирована инспекция ОБСЕ

2020-09-11 12:44 300

За минувшие сутки на Донбассе боевики трижды нарушили режим перемирия. Потерь и ранений не зафиксировано.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, боевики НВФ открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Шумов, где вчера должна была пройти совместная с ОБСЕ инспекция.

Кроме того, боевики открывали огонь на участке фронта неподалеку Золотого. Сначала оккупанты применили трассирующие пули для поджога травы, а затем обстреляли из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие в ответ оружие не применяли. В результате обстрелов потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, вчера в 14:00 на Донбассе должна была состояться инспекция позиций Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Шумы. Однако в последний момент проверку отменили. В Офисе президента в срыве инспекции обвинили боевиков, заявив, что совместная проверка отменяется из-за новых требований оккупантов, которые не обсуждались в ходе конференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября.

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