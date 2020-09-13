Коронавирус Грипп может вытеснить COVID-19: врач дала прогноз

2020-09-13 13:30 360

 

Во время каждого сезона доминирует только один вирус, пояснила медик

Во время осенней вспышки острых респираторных заболеваний сезонный грипп может вытеснить коронавирус.

Такое предположение высказала эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан, пишет Обозреватель.

"Когда в окружающей среде циркулируют возбудители, обычно доминирует один из них", – сказала она.

"Например, у нас больше 100 респираторных вирусов, но во время эпидемии гриппа 90% всех заболеваний всегда приходится на долю гриппа. Циркулирование других респираторных заболеваний снижается", – пояснила медик.

В этом контексте она сообщила о том, что во время предыдущего сезона острых респираторных заболеваний, в феврале текущего года, когда коронавирус начал циркулировать в Украине, он не смог полностью вытеснить сезонный грипп. "Грипп все равно был. Будем смотреть, что будет в этом сезоне", – сказала врач.

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