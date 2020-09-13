Украина Пенсии пересчитают не всем: в ПФУ предупредили украинцев, "С 1 октября..."

2020-09-13 14:00 375


Не все украинцы могут похвастаться повышенными выплатами

Отдельным категориям украинцев не проводят перерасчет пенсий, почему так происходит, объяснили в Пенсионном фонде Украины
В частности, пенсионер из Донецкой области обратился к представителям Пенсионного фонда, обратив внимание на то, что с 2016 года он получает одну и ту же самую пенсию. При этом прожиточный минимум с тех пор несколько раз увеличивался и был сделан перерасчет пенсий.

Украинец уточнил, что является человеком с инвалидностью III группы и имеет более 15 лет подземного шахтерского стажа.

В ответ на это замдиректора департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина напомнила, что с 1 октября 2017 года был принят закон, которым предусмотрено, что пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья перечисляются согласно нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«По нормам указанного закона работающим лицам с инвалидностью III группы платят 50% от пенсии по возрасту. 50% от трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц - это меньше размера пенсии, которую вы получаете, поэтому вам продолжают выплачивать предыдущий размер пенсии - 3936 грн», – объяснила она, почему в Украине пенсии пересчитают не всем. Именню из-за этого закона отдельные категории украинцев не смогут получить больше денег.

Также ранее сообщалось, что если пенсионер не сможет получить пенсию в 60 лет, то получит, по формуле, в 63 года. Люди со стажем в 25 лет станут пенсионерами в 65 лет.

На данный момент женщинам можно уйти на отдых в 59,5 лет, а с 2021 года - в 60, когда пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым.

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