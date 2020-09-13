Украина 13 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-09-13 15:00 309

13 сентября почитается память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

Народные приметы на 13 сентября

– Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и холодной.

– Журавли кричат ​​– к дождю.

– Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Что можно делать 13 сентября

Если в этот день зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и везде носить его с собой – вас будет сопровождать удача.

Что нельзя делать 13 сентября

В этот день нельзя собирать рябину, чтобы не потревожить птиц.

Сегодня не рекомендуется занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

День неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире