Украина 13 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-09-13 15:00 309

 

13 сентября почитается память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

Народные приметы на 13 сентября

– Журавли низко летят – к теплой и мягкой зиме. Если они летят высоко – зима будет суровой и холодной.

– Журавли кричат ​​– к дождю.

– Увидеть во сне клюкву – к сплетням и слезам.

Что можно делать 13 сентября

Если в этот день зашить ягоды клюквы в маленький синий мешочек и везде носить его с собой – вас будет сопровождать удача.

Что нельзя делать 13 сентября

В этот день нельзя собирать рябину, чтобы не потревожить птиц.

Сегодня не рекомендуется занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

День неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.

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