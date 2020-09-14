Украина Украинские позиции на Донбассе были дважды обстреляны из гранатометов

2020-09-14 11:17 306

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

По данным Минобороны, вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка украинские позиции были обстреляны из подствольных гранатометов. В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе ООС должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Бойцами ВСУ совместно с пожарными ГосЧС ликвидированы один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку Марьинки.

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