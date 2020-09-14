Мир Протесты в Минске: 150 тысяч протестующих, сотни арестованных и пострадавших

2020-09-14 12:41 273

В Беларуси силовики задержали 400 протестующих на воскресной акции в Минске.

Как сообщила неправительственная правозащитная организация Вясна, до и после Марша героев силовики жестоко задерживали людей. Во время задержания протестующих сильно избили, их родственники сообщают об избиении и после задержания.

"Все они использовали флаги и другие символы, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительные", - сообщили в МВД Беларуси.

В Минске были задержаны более 400 человек, добавили в МВД. На аналогичной акции в Витебске были задержаны 14 человек.

Напомним, что накануне в Минске собрались 150 тысяч протестующих. Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн, часть протестующих начала возводить баррикады.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Кравчук предложил обойти минские договоренности

2020-09-12 11:00 1221

Лукашенко заявил, что Минск готов воевать за РФ

2020-09-09 17:00 1002

фото Лукашенко продолжает "зачистку" страны от несогласных и неугодных

2020-09-07 10:41 1029

В Минске снова начались массовые аресты протестующих и журналистов

2020-09-02 13:11 1305

Еще новости в разделе "Мир"

Москва в шоке, ударный ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

2020-09-14 14:45 132

Сразу три независимые лаборатории выявили следы яда в пробах Навального

2020-09-14 13:12 237

Протесты в Минске: 150 тысяч протестующих, сотни арестованных и пострадавших

2020-09-14 12:41 273

В Беларуси должен немедленно начаться диалог – ООН

2020-09-12 10:00 1344
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Москва в шоке, ударный ракетный эсминец США вошел в Балтийское море 2020-09-14 14:45 132
Сразу три независимые лаборатории выявили следы яда в пробах Навального 2020-09-14 13:12 237
Протесты в Минске: 150 тысяч протестующих, сотни арестованных и пострадавших 2020-09-14 12:41 273
В Беларуси должен немедленно начаться диалог – ООН 2020-09-12 10:00 1344

Лента

15:14 COVID-19 захватывает мир - ВОЗ подтвердил новый суточный антирекорд
14:45 Москва в шоке, ударный ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
14:11 Аргентина близка к дефолту - страна просит у МВФ новой отсрочки выплат по кредитам
13:44 Новое деление на зоны карантина в Украине - найди свою область и город
13:12 Сразу три независимые лаборатории выявили следы яда в пробах Навального
12:41 Протесты в Минске: 150 тысяч протестующих, сотни арестованных и пострадавших
12:40 Вимагав 40 мільйонів: фермери з Чернігівщини звинуватили нардепа Халімона у здирництві
12:16 Кабмин передал в Раду проект госбюджета Украины на 2021 год
11:40 В Украине за сутки выявлено 2 462 новых случаев заражения - ситуация по областям
11:17 Украинские позиции на Донбассе были дважды обстреляны из гранатометов