Мир Протесты в Минске: 150 тысяч протестующих, сотни арестованных и пострадавших

2020-09-14 12:41 273

В Беларуси силовики задержали 400 протестующих на воскресной акции в Минске.

Как сообщила неправительственная правозащитная организация Вясна, до и после Марша героев силовики жестоко задерживали людей. Во время задержания протестующих сильно избили, их родственники сообщают об избиении и после задержания.

"Все они использовали флаги и другие символы, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительные", - сообщили в МВД Беларуси.

В Минске были задержаны более 400 человек, добавили в МВД. На аналогичной акции в Витебске были задержаны 14 человек.

Напомним, что накануне в Минске собрались 150 тысяч протестующих. Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн, часть протестующих начала возводить баррикады.

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