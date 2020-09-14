Мир Москва в шоке, ударный ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

2020-09-14 14:45 135

Американский эсминец с управляемым ракетным оружием (УРО) противоракетной обороны (ПРО) Ross вошел в Балтийское море .

По данным информагентств, силы Балтийского флота РФ срочно направлены на слежение за действиями эсминца Ross ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря.

Напомним, неделю назад в Черное море вошел разведывательный корабль Франции Dupuy de Lôme. Установленные на этом судне технические комплексы позволяют выявлять и перехватывать информацию из различных источников в диапазоне частот от 300 МГц до 90 ГГц.

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