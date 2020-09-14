Мир Путин и Лукашенко договорились о крупном кредите

2020-09-14 17:00 285

 

Появилась первая информация о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в Сочи.

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи в понедельник, 14 сентября, договорились о крупном кредите, сообщает ТАСС.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Путин.

Также президент России предложил Лукашенко предпринять усилия для восстановления товарооборота. Путин заметил, что во всем мире между странами происходит снижение товарооборота из-за распространения коронавируса.

"Но в этой связи я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед", - сказал российский президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что правительства стран проведут переговоры о рефинансировании миллиарда долларов.

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