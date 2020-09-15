Мир YouТube запускает свой аналог TikTok для любителей записывать видео

2020-09-15 12:16 156

Видеохостинг YouТube запустит новую платформу для создания коротких видеороликов. Тестирование нового сервиса Shorts стартует в Индии, где ранее решили заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказался TikTok.

Как сообщается в официальном блоге компании, новый сервис Shorts рассчитан на любителей записывать короткие видеоролики на смартфон, накладывать на них музыку и эффекты и делиться со своими подписчиками.

"Это ранняя версия продукта, но мы выпускаем ее сейчас, чтобы привлечь вас - наше глобальное сообщество пользователей, создателей и художников - в наше путешествие по созданию и совершенствованию короткометражек", - сказано в анонсе YouТube.

Напомним, китайская компания Byte Dance, которая является владельцем приложения TikTok, заявила, что не намерена продавать США алгоритм сервиса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире