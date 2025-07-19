Світ США випустили перший бойовий безпілотник LUCAS, який є американським аналогом іранського Shahed-136

2025-07-19 16:45

США представили власний недорогий бойовий безпілотник, розроблений для конкуренції з широко використовуваним іранським барражуючим боєприпасом Shahed-136. Про це повідомляє Defence Blog.

Міністр оборони Піт Геґсет оглянув нову недорогу безпілотну систему бойової атаки (LUCAS) під час демонстрації багатодоменних автономних систем у внутрішньому дворі Пентагону.

Система, розроблена оборонним підрядником SpektreWorks з Аризони, спрямована на створення гнучкої, адаптованої платформи, яка може підтримувати розподілені операції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

LUCAS здатний працювати як цільовий безпілотник або як бойова система з додатковим живленням. Він має кілька конфігурацій запуску, включаючи зліт з ракетним асистуванням (RATO) та розгортання на базі вантажівки, що робить його придатним для швидкого розгортання неспеціалізованим персоналом.

Новий односторонній атакуючий безпілотник підтримує автономні спільні місії та забезпечує мережецентричні ударні можливості за ціною, що значно менша за традиційні системи.

Безпілотник використовує атрибутовану платформу FLM 131 та оснащений високосумісними системами наведення, розробленими для задоволення суворих вимог до розміру, ваги та потужності (SWaP). Його мережа корисного навантаження дозволяє дистанційно перемикати та вмикати бортові системи під час польоту та підтримує джерела живлення як 28 В, так і 12 В.

LUCAS також працюватиме як комунікаційний ретранслятор у мережі багатодоменного безпілотного системного зв'язку (MUSIC).

SpektreWorks підтвердила, що LUCAS зараз успішно випробуваний та готовий до виробництва, і може бути інтегрований з силами США та їхніми союзниками найближчим часом.