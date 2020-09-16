Политика Глава разведки РФ заявил, что Россия уничтожила запасы боевого яда Новичок

2020-09-16 09:14 87

Все запасы отравляющего вещества Новичка на территории России уничтожены, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Они (боевые отравляющие вещества) были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО, это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал он.

Глава разведки РФ настаивает, что на момент вылета из страны в организме Алексея Навального не содержалось отравляющих веществ.

При этом в Германии уже заявили, что наличие в пробах Навального вещества группы Новичок подтвердили три независимые лаборатории - в ФРГ, Франции и Швеции.

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