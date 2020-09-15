Украина В Украину идет сильное похолодание: Укргидрометцентр назвал даты

2020-09-15 16:30 417

 

В течение 18 и 19 сентября из-за вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое похолодание.

Температура в западных, северных, восточных и центральных областях ночью упадет до 2-8°, местами заморозки 0-3°.

18 сентября заморозки синоптики прогнозируют на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях, днем ​​до 9-15° тепла.

На Юге страны и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°.

Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.

Кроме того, на территории Украины ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.

Похолодание продержится до 22 сентября. Постепенное повышение температуры синоптики прогнозируют 23-25 ​​сентября.

Погода в Украине

Из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

Лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.

Также украинцев ожидает теплая зима.

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Названа предварительная причина взрыва газопровода под Киевом 2020-09-15 15:46 303
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