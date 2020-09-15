В Украину идет сильное похолодание: Укргидрометцентр назвал даты

В течение 18 и 19 сентября из-за вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое похолодание.
Температура в западных, северных, восточных и центральных областях ночью упадет до 2-8°, местами заморозки 0-3°.
18 сентября заморозки синоптики прогнозируют на Волыни, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях, днем до 9-15° тепла.
На Юге страны и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°.
Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°.
Кроме того, на территории Украины ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.
Похолодание продержится до 22 сентября. Постепенное повышение температуры синоптики прогнозируют 23-25 сентября.
Погода в Украине
Из-за климатических изменений погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.
Лето задержится в Украине и закончится в конце сентября.
Также украинцев ожидает теплая зима.
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