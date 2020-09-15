Коронавирус Степанов пояснил, могут в Украине "закончиться" кровати, выделенные для лечения COVID-19

2020-09-15 21:00 105

Если в Украине продолжится рост количества больных COVID-19, то в стране могут закончиться кровати, выделенные под лечение коронавируса. Об этом в эфире телеканала Zik сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, “если мы не будем соблюдать правила, правила новой реальности, в которой мы сейчас живем, у нас будет расти количество людей, которые болеют, будет расти количество людей, которые госпитализируются”.

“И мы сейчас это видим воочию. Понятно, что наша медицинская система имеет предел и количество коек, количество врачей, которые оказывают медицинскую помощь — она ограничена. Поэтому, даже не хочется рассматривать такие сценарии (как в Италии, — ред.), но понятно, что если будут дальше расти, то понятно, что все кровати могут просто заполниться”, — отметил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 сентября уровень загруженности коек составляет 45%.

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