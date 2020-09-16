Мир Новым премьером Японии стал 71-летний представитель неполитической династии

2020-09-16 10:39 252

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны.

По данным Kyodo, его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии.

Суга пообещал продвигать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, такую ​​как "Абэномика", сочетание мер, направленных на преодоление дефляции и стимулирование роста в третьей по величине экономике мира.

71-летний сын фермера, который в отличие от Абэ и многих других законодателей в Японии не является потомком политической династии, намекнул на возможность дополнительных шагов для поддержки экономики.

"Я посвящу всего себя работе для нации и народа", - заявил он.

Напомним, сегодня рано утром Кабинет министров Японии во главе с премьером Синдзо Абэ ушел в отставку в полном составе.

"Я каждый день тратил все свои силы на восстановление экономики и дипломатию, чтобы защитить интересы Японии. Для меня была большая честь иметь возможность работать над рядом вопросов вместе с людьми в течение этого времени. Я хочу поблагодарить всех от всего сердца", - сказал Абэ в обращении к своим коллегам.

Уход правительства в отставку положил конец рекордно долгому сроку пребывания Абэ в должности премьера - почти восемь лет.

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