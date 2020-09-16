Мир Новым премьером Японии стал 71-летний представитель неполитической династии

2020-09-16 10:39 252

Лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга избран новым главой правительства страны.

По данным Kyodo, его кандидатура была поддержана большинством депутатов палаты представителей парламента Японии.

Суга пообещал продвигать политику бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, такую ​​как "Абэномика", сочетание мер, направленных на преодоление дефляции и стимулирование роста в третьей по величине экономике мира.

71-летний сын фермера, который в отличие от Абэ и многих других законодателей в Японии не является потомком политической династии, намекнул на возможность дополнительных шагов для поддержки экономики.

"Я посвящу всего себя работе для нации и народа", - заявил он.

Напомним, сегодня рано утром Кабинет министров Японии во главе с премьером Синдзо Абэ ушел в отставку в полном составе. 

"Я каждый день тратил все свои силы на восстановление экономики и дипломатию, чтобы защитить интересы Японии. Для меня была большая честь иметь возможность работать над рядом вопросов вместе с людьми в течение этого времени. Я хочу поблагодарить всех от всего сердца", - сказал Абэ в обращении к своим коллегам.

Уход правительства в отставку положил конец рекордно долгому сроку пребывания Абэ в должности премьера - почти восемь лет.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Премьер призвал граждан носить маски для избежания нового жесткого карантина

2020-06-26 13:14 1233

Зеленский заявил, что доволен работой премьера Дениса Шмыгаля

2020-06-11 15:12 1428

видео 100 дней работы Кабмина: пресс-конференция премьер-министра Дениса Шмыгаля - ОНЛАЙН

2020-06-11 14:10 1488

фото Впервые за нарушение масочного режима оштрафован премьер-министр

2020-06-03 13:16 6954

Еще новости в разделе "Мир"

Facebook будет собирать и распространять данные об изменениях климата

2020-09-16 13:14 90

Новым премьером Японии стал 71-летний представитель неполитической династии

2020-09-16 10:39 252

В Беларуси начались военные учения Славянское братство

2020-09-15 17:30 681

Алексей Навальный сделал неожиданное заявление немецкому прокурору

2020-09-15 13:44 1029
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Facebook будет собирать и распространять данные об изменениях климата 2020-09-16 13:14 90
Новым премьером Японии стал 71-летний представитель неполитической династии 2020-09-16 10:39 252
В Беларуси начались военные учения Славянское братство 2020-09-15 17:30 681
Алексей Навальный сделал неожиданное заявление немецкому прокурору 2020-09-15 13:44 1029

Лента

13:45 Тихановская уверена, что режим Лукашенко уже прошел точку невозврата
13:14 Facebook будет собирать и распространять данные об изменениях климата
12:41 На 45-й сессии ООН озвучили требования к РФ по оккупированному Крыму
12:16 Трамп уверяет, что вакцина от коронавируса будет готова менее чем через месяц
11:42 Разумков отреагировал на слухи о смене переговорной площадки по Донбассу
11:15 Глава ВОЗ призвал закрывать школы на карантин только в самом крайнем случае
10:39 Новым премьером Японии стал 71-летний представитель неполитической династии
10:11 В Украине за сутки выявили почти три тысячи новых случаев инфицирования
09:38 МИД Украины задал Москве ключевой вопрос по нормандским переговорам
09:14 Глава разведки РФ заявил, что Россия уничтожила запасы боевого яда Новичок