Украина фото Тысячи хасидов-паломников разбили лагерь на украинской границе и блокируют КПП

2020-09-16 15:12 234

В Умань прибыл сводный отряд полицейских из 20 областейдля обеспечения общественного порядка. Однако, наиболее острые события сейчас разворачиваются на Украинско-Белорусской границе. Именно оттуда тысячи паломников на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана пытаются пробиться в Украину.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов. Впустить наконец паломников уже просит и Израиль, который ранее настаивал на обратном. Официальный Киев решения не меняет, призывая представителей хасидов уважать украинские законы. 

А тем временем на пограничном пункте в Черниговской области прибывают  люди.

Некоторые пытаются перейти границу в обход пограничных пунктов. Есть уже дадержанные. На границу стягиваются дополнительные силы для обеспечения порядка. Пограничникам помогают Нацгвардия и полиция. Также привлечена военная авиация, за обстановкой вдоль границы наблюдают беспилотники.

Паломничество хасидов в Умань было ограничено 25 августа по указу президента Владимира Зеленского по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Позже правительство решило закрыть границу для всех иностранцев. Однако запрет на въезд в Украину не остановил паломников.

Около 2,5 тысяч евреев-паломников в последние дни застряли на украинской границе, сообщил главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Большинство - на пропускном пункте Новые Ярыловичи.

"Несколько тысяч хасидов находятся на разных границах с Украиной. Большинство из Израиля, немалая часть из Франции. Из Америки, конечно, тоже. Откуда-то появились слухи, что границы Украины с Беларусью открыты, поэтому люди приезжают", - сказал Маркович в эфире Громадського радіо.

В ожидании решения о пропуске хасиды разбили лагерь на территории между украинской и белорусской территорией, сотни из них провели ночь на земле и чемоданах.

Пограничный пропускной пункт с 14 сентября закрылся для пешеходов и транспорта, людей отправляют на соседние переходы. В это время около 200 грузовых машин уже успели попасть в нейтральную зону - их не пропускают, некоторые фуры стоят на месте уже сутки.

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