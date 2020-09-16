Мир Поросло травой: в Крыму пересохло Симферопольское водохранилище

2020-09-16 19:30 111

В аннексированном Крыму высохло Симферопольское водохранилище. Соответствующие кадры опубликовали в Twitter КРЫМский бандеровец.

На фото видно, что водоем не только высох, но и изрядно порос травой.

"Крым. Фотографии Симферопольского водохранилища. Это то место, которое многие из вас видели при выезде из Симферополя в сторону Алушты/Ялты или при въезде в Симферополь со стороны Алушты/Ялты. Фотографии свежие. Да, воды нет совсем", - написали в публикации с фото.

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