В Украине введут новые права и техпаспорт: сколько будут действительны старые?

В Украине разработали водительские права и техпаспорт нового формата. В частности, в документах появятся новые отметки.

Как написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, Кабинет министров Украины уже утвердил новые образцы водительских прав и техпаспорта. Также он опубликовал документ, в котором подробно описываются права и техпаспорт нового образца.

Что изменится в правах

Теперь в водительском удостоверении нового образца будет указываться информация о предоставлении согласия на посмертное донорство, а также информация о группе крови и резус-факторе водителя.

Таким образом, украинские автомобилисты в случае попадания в смертельное ДТП смогут пожертвовать свои органы.

Необходимая информация о донорстве будет указываться в правах с письменного согласия их владельца. Если же водитель откажется от участия в программе посмертного донорства и указания группы крови в документах, водительские права подлежат замене на аналогичные без указанных отметок.

Что изменится в техпаспорте

Что же касается техпаспорта, теперь в нем будет указываться экологическая норма, которой соответствует транспортное средство – например, Евро 2, Евро 6 и др.

Важно также отметить, что те документы, которые были выданы до вступления в силу постановления о внедрении новых водительских прав и техпаспорта, остаются в силе – они будут действительными до истечения срока своего действия.

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