Украина Из Украины решили сделать донора органов: к чему нужно готовиться

2020-09-16 21:30 222

По инициативе Минздрава Правительство рассмотрит вопрос создания украинского центра трансплант-координации. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“В ближайшее время Правительство рассмотрит вопрос создания в Украине центра трансплант-координации. Такую инициативу выдвинуло Министерство здравоохранения”, — говорится в сообщении.

Кроме этого, был обсуждена “дорожная карта” развития системы трансплантации в Украине, а также вопрос увеличения количества национальных доноров костного мозга в Украине.

“Сейчас в БФ „Всеукраинский реестр доноров костного мозга“ находится 4 тыс. заявок от доноров. Очень надеемся, что в ближайшее время мы достигнем показателя 8-10 тысяч типирований, что позволит нам говорить о первых неродственных трансплантациях костного мозга, которые будут осуществлены от украинского донора”, — отметил Министр здравоохранения Максим Степанов.

“Сейчас МОЗ осуществляет конкретные шаги по развитию трансплантации не только органов, но и костного мозга. Активно к этому процессу присоединились Киевский областной онкологический диспансер Киевский городской центр трансплантации костного мозга и „Институт патологии крови и трансфузионной медицины“ АМН Украины. До конца года участниками пилотного проекта будет проведено 84 аутологичных трансплантаций костного мозга, а также 4 аллогенных. в 2021 году запланировано провести 250-300 таких операций”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Минздрав также ведет переговоры о внедрении программ стажировки украинских специалистов за рубежом, обсуждается с НСЗУ возможность введения пакета сопровождения пациентов после трансплантации.

Напомним, в начале сентября в Охматдете провели несемейную трансплантацию костного мозга.

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