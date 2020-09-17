Мир В Кремле опровергли заявление Лукашенко об оружии

2020-09-17 08:00 273

 

Президенты России и Беларуси говорили о сотрудничестве в военно промышленном комплексе, но речи о поставках оружия не шло, говорит Песков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не поднимал вопрос о поставках оружия, заявил в среду, 16 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет. Вот в той формулировке, как вы сказали, нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что в основном на переговорах речь шла о взаимодействии в военно промышленном комплексе. Он добавил, что это "прекрасно укладывается в целом" в риторику в отношениях двух стран.

Ранее сегодня Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что попросил Путина поспособствовать поставке Беларуси новых типов вооружения.

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