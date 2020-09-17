Украина В Украине с 2021 года повысят пенсионные выплаты: кому и на сколько

2020-09-17 14:00 327

В Украине в 2021 году повысят пенсионные выплаты для отдельных категорий. На реализацию этого проекта потребуется 4,5 млрд грн.

Об этом заявили в Министерстве финансов.

Ежемесячная компенсационная выплата увеличится до 400 грн для пенсионеров старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы.

Ежемесячная выплата до 500 грн повысится для пенсионеров старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы.

С 2021 года 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий.

Как сообщал "Апостроф", в Украине существует три способа, которые помогут пенсионерам получать более высокие выплаты.

Нардеп Галина Третьякова заявила, что к 2030-2040 годам в Украине меньше половины пенсионеров будут иметь достаточный страховой стаж для того, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Остальным придется работать до 63 и 65 лет.

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