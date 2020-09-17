17 сентября в Украине будет тепло, но с дождями

Погода в Украине в четверг, 17 сентября, будет теплой, но дождливой. Осадки ожидают в северных и западных областях, а также в Винницкой области. Воздух прогреется до +25...+29 градусов, однако не на западе – там будет прохладнее.
В Украину идет атмосферный фронт, а с ним и осадки, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Дождь, местами с грозой, ожидается в северных и западных областях, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях.
На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницком с районами – без существенных осадков.
Кроме того, в западных и северных регионах усилится северо-западный ветер, аж до штормовых значений.
Температуру воздуха прогнозируют все еще высокую, днем до +25...+29 градусов. Однако на западе будет прохладнее – +19...+23 градусов.
В Киеве ожидают дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, столбики термометров будут достигать +29 градусов. Будет дуть северо-западный ветер – до 15 метров в секунду.
Погода в городах Украины в четверг, 17 сентября:
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