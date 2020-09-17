Украина 17 сентября в Украине будет тепло, но с дождями

2020-09-17 12:30 264

Погода в Украине в четверг, 17 сентября, будет теплой, но дождливой. Осадки ожидают в северных и западных областях, а также в Винницкой области. Воздух прогреется до +25...+29 градусов, однако не на западе – там будет прохладнее.

В Украину идет атмосферный фронт, а с ним и осадки, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Дождь, местами с грозой, ожидается в северных и западных областях, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях.

На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницком с районами – без существенных осадков.

Кроме того, в западных и северных регионах усилится северо-западный ветер, аж до штормовых значений.

Температуру воздуха прогнозируют все еще высокую, днем до +25...+29 градусов. Однако на западе будет прохладнее – +19...+23 градусов.

В Киеве ожидают дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, столбики термометров будут достигать +29 градусов. Будет дуть северо-западный ветер – до 15 метров в секунду.

Погода в городах Украины в четверг, 17 сентября:

Ужгород – +24...+26

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +26...+28

Киев – +27...+29

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