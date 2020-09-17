Украина 17 сентября в Украине будет тепло, но с дождями

2020-09-17 12:30 264

 

Погода в Украине в четверг, 17 сентября, будет теплой, но дождливой. Осадки ожидают в северных и западных областях, а также в Винницкой области. Воздух прогреется до +25...+29 градусов, однако не на западе – там будет прохладнее.

В Украину идет атмосферный фронт, а с ним и осадки, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Дождь, местами с грозой, ожидается в северных и западных областях, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях.

На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницком с районами – без существенных осадков.

Кроме того, в западных и северных регионах усилится северо-западный ветер, аж до штормовых значений.

Температуру воздуха прогнозируют все еще высокую, днем до +25...+29 градусов. Однако на западе будет прохладнее – +19...+23 градусов.

В Киеве ожидают дождь, местами с грозой. Будет очень тепло, столбики термометров будут достигать +29 градусов. Будет дуть северо-западный ветер – до 15 метров в секунду.

Погода в городах Украины в четверг, 17 сентября:

  • Ужгород – +24...+26
  • Львов – +20...+22
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +23...+25
  • Черновцы – +25...+27
  • Хмельницкий – +25...+27
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +20...+22
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +27...+29
  • Одесса – +24...+26
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +27...+29
  • Симферополь – +27...+29
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +27...+29
  • Чернигов – +27...+29
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +27...+29
  • Днепр – +27...+29
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +26...+28
  • Киев – +27...+29

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Украине введут новый вид военной службы для резервистов в особый период

2020-09-17 14:30 159

Данные на 17 сентября. В Украине новый антирекорд по Covid-19, за сутки заразилось 3 584 человека

2020-09-17 09:00 450

17 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-09-17 08:30 702

В Украине за сутки выявили почти три тысячи новых случаев инфицирования

2020-09-16 10:11 711

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине введут новый вид военной службы для резервистов в особый период

2020-09-17 14:30 159

В Украине с 2021 года повысят пенсионные выплаты: кому и на сколько

2020-09-17 14:00 327

17 сентября в Украине будет тепло, но с дождями

2020-09-17 12:30 264

На Землю надвигается самая мощная магнитная буря в году: как уберечься от негативного влияния

2020-09-17 11:00 498
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине введут новый вид военной службы для резервистов в особый период 2020-09-17 14:30 159
В Украине с 2021 года повысят пенсионные выплаты: кому и на сколько 2020-09-17 14:00 327
17 сентября в Украине будет тепло, но с дождями 2020-09-17 12:30 264
На Землю надвигается самая мощная магнитная буря в году: как уберечься от негативного влияния 2020-09-17 11:00 498

Лента

16:00 Павловский признался в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк
15:30 В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии - нужны срочные меры
15:08 Кличко поцупив у офіціанта телефон Пальчевського
15:00 В Штатах назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
14:30 В Украине введут новый вид военной службы для резервистов в особый период
14:15 У Навального показали, где нашли отравивший его яд
14:00 В Украине с 2021 года повысят пенсионные выплаты: кому и на сколько
13:30 Кравчук рассказал о перепалке в ТКГ по Донбассу: Грызлову пришлось извиняться
13:00 Склонность к сахарному диабету можно определить за 10 секунд
12:30 17 сентября в Украине будет тепло, но с дождями