Украина В Украине введут новый вид военной службы для резервистов в особый период

2020-09-17 14:30 159

 

На заседании Верховной Рады 15 сентября принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения военного учета".

Об этом информирует Юрлига.

Согласно пояснительной записке законопроекта, в КЗоТ, Жилищного кодекса Украинской ССР, КоАП, УК, Уголовно-исполнительный кодекс, а также 35 законов предлагается внести ряд изменений, а именно относительно:

- реформирования местных органов военного управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

- совершенствования порядка осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий;

- актуализации организационно-правовых основ функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, путем уточнения механизма наполнения такого Реестра на основании сведений, вносимых органами его ведения, а также путем информационного взаимодействия между этим Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы;

- введения нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, установления для призываемых лиц, трудовых, образовательных гарантий, гарантий социально-правовой защиты;

- совершенствования основ административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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